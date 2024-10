Massimiliano Smeriglio nuovo assessore alla Cultura

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha accettato le dimissioni dell’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, che ha lasciato per motivi personali, nominando Massimiliano Smeriglio come suo successore. Gotor ha dichiarato che la sua decisione, difficile ma meditata, non è stata influenzata da ragioni politiche ma da necessità di tipo personale e professionale. Egli ha sottolineato l’importanza di passare più tempo con le sue figlie, sentendo che il suo impegno come assessore interferiva con la sua presenza familiare. Inoltre, ha menzionato che il suo ritorno agli studi universitari, dopo anni di attività politica, richiede ora la ripresa della sua carriera accademica.

Gotor ha dedicato parole di gratitudine a tutti coloro che lo hanno supportato nel suo ruolo, evidenziando l’importanza di un lavoro collettivo nell’ambito della cultura e ringraziando i colleghi dell’amministrazione, i dirigenti e gli operatori culturali. Ha riconosciuto il lavoro svolto insieme a vari professionisti e rappresentanti delle istituzioni culturali di Roma, ricordando gli sforzi profusi in questo periodo, in particolare in un contesto post-Covid e di sfide legate al PNRR e al Giubileo.

Rispondendo alla richiesta di una riflessione sul suo operato, Gotor ha invitato chi fosse interessato a consultare un rendiconto dettagliato delle attività svolte, evidenziando il cambiamento significativo che la città sta vivendo sotto la guida del sindaco Gualtieri. Quest’ultimo è descritto come un leader preparato e dedicato, che sta trasformando Roma.

Concludendo, Gotor ha affermato che il futuro lo vedrà impegnato nell’insegnamento universitario e nella scrittura di libri, esprimendo riconoscenza per le esperienze vissute e le persone incontrate nel suo mandato. Ha voluto sottolineare l’importanza del suo ruolo e il valore delle relazioni costruite, promettendo di ricordare le storie e le aspirazioni dei molti artisti e operatori culturali con cui ha collaborato.