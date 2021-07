Massimiliano Rosolino è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Fra gaffe, papere ed errori ha reso “unico” il suo ruolo e nel bene o nel male ha lasciato il segno.

Intervistato da SuperGuidaTv l’ex nuotatore ha svelato chi sono stati i suoi naufraghi preferiti e se tornerà il prossimo anno.

“Ho sempre fatto il tifo per tutti i concorrenti e non mi piaceva quando qualcuno mostrava di volersene andare dicendo che non ce la faceva più. Ci sono state delle sorprese però in questa edizione. Miryea ha mostrato una bella grinta, Vera Gemma ha giocato più a carte scoperte, Andrea Cerioli che all’inizio abbiamo visto affaticato si è poi divertito. Ho visto soffrire anche Ignazio e Andrea Diamante. E poi Roberto Ciufoli che pur essendo stato nominato tante volte ha dimostrato di essere il più serio dando il filo da torcere a tutti”.