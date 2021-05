Massimiliano Rosolino è tanto dolce e tenero, ma è evidente a tutti che abbia qualche problemino con la spiegazione delle prove a L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha più volte preso in giro (come tutti noi) l’inviato del reality, ma lui ha sempre dimostrato di essere dotato di tanta autoironia. In un nuovo post su Instagram il nuotatore ha risposto a chi lo critica per le sue gaffe.

“Prima regola del gioco?? Stare al gioco! Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un “bel” ricordo! Spesso, soprattutto all’inizio dell’isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me. In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche! Siate sempre fieri di voi stessi”.

Probabilmente non è il miglior inviato de L’Isola, ma è sincero e leggero. Così si fa!

Massimiliano Rosolino sul ruolo di inviato: l’intervista fatta prima di partire per L’Isola dei Famosi.

“Questa è una bella opportunità e sono particolarmente entusiasta perché anche se la televisione rappresenta una piccola parte della mia vita sto cercando di crescere. Cercherò di portare in questa edizione un po’ di ironia, una qualità che mi contraddistingue.

Nel cast come un concorrente? Quest’anno non ero stato preso in considerazione nel cast. – ha rivelato a Superguida tv – In altre edizioni però ero stato contattato per partecipare come naufrago. Ho rifiutato perché quando facevo l’atleta non potevo permettermi di andare sull’isola considerando che sarei andato incontro ad un deperimento fisico. Questo aspetto mi ha fortemente spaventato. Ora che sono più grande mi sono proposto come inviato. Preferisco stare lontano da casa per tre mesi piuttosto che vivere l’incognita del tempo come un naufrago“.