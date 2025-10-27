Massimiliano Rosolino e la battaglia silenziosa di Natalia Titova

Massimiliano Rosolino sta affrontando un momento difficile, come rivelato da Filippo Magnini durante un’esibizione a Ballando con le Stelle, dove ha pianto in apertura sul suo amico. Nel suo intervento, Magnini ha accennato a una “battaglia silenziosa” che sta vivendo Rosolino, legata alla salute della moglie, Natalia Titova.

La situazione è preoccupante: Titova, storica ballerina del programma e compagna di vita di Massimiliano dal 2006, sta combattendo contro l’osteomielite, una grave infezione cronica delle ossa. Fonti ravvicinate alla produzione di Ballando informano che la ballerina sta affrontando il momento più difficile della sua malattia.

Le preoccupazioni su una possibile crisi di coppia, alimentate dall’assenza di Titova sui social negli ultimi mesi, sono state smentite. La verità è che Natalia è impegnata in una sfida di salute molto seria, non legata a problemi relazionali.

Nel cast di Ballando, tutti sono a conoscenza della situazione, ma mantengono riservatezza per rispetto della privacy della coppia. Anche Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha dimostrato di capire l’importanza del contesto di queste dichiarazioni. Rosolino continua a presentarsi sorridente in pubblico, ma la realtà familiare è complessa.