Dopo la rinuncia di Alvin circolavano diversi rumor secondo i quali l’inviata de L’Isola dei Famosi sarebbe stata una tra Aurora Ramazzotti ed Elenoire Casalegno. A fine febbraio Mediaset ha annunciato il nome di Massimiliano Rosolino, ma oggi la moglie ha raccontato un retroscena.

Natalia Titova intervistata da Novella 2000 ha svelato che lei e il marito sono stati contattati per partecipare al reality di Canale 5 in veste di naufraghi. Il campione di nuoto però per due anni ha detto di no per non rovinare il suo fisico e così la produzione de L’Isola ha pensato di offrirgli una posizione diversa.

“Inizialmente ero stata contattata io per partecipare da concorrente, ma non me la sono sentita. Andare in un posto così lontano come l’Honduras era un impegno che non potevo prendermi. Non riesco a stare troppo lontana dalle mie figlie.

Inoltre i miei genitori vivono in Russia, e con tutto quello che sta accadendo nel mondo sono preoccupata. Non vi nascondo però che la cosa non mi sarebbe dispiaciuta. Da vera russa, sono una donna che ama scoprire nuove avventure e mettersi in gioco.

Per due anni lo avevano cercato come concorrente, ma aveva sempre rifiutato perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici. Massimiliano tiene molto al suo sport, segue una dieta sana e sta attento a tutto”.