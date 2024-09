Massimiliano Ossini: Famiglia, Amore e Passioni

Massimiliano Ossini, noto conduttore televisivo, debutterà stasera nel talent show “Ballando con le stelle”, in coppia con la ballerina professionista Veera Kinnunen. Nato a Napoli il 22 dicembre 1978, Ossini ha iniziato la sua carriera nel mondo della pubblicità, per poi fare il salto in teatro come attore. Il suo passaggio alla televisione, specialmente su Disney Channel, ha contribuito a garantirgli grande visibilità, permettendogli di consolidare la sua posizione in Rai. Prima di diventare conduttore, ha anche lavorato come modello.

Dal punto di vista personale, Massimiliano è sposato con Laura Gabrielli, un’imprenditrice marchigiana. I due si sono incontrati quando lui aveva 23 anni e lei 28; ora Laura è vicepresidente del gruppo Gabrielli, un’azienda di distribuzione alimentare con cui ha costruito una carriera di successo. Nonostante i successi professionali, Laura ha affrontato una prova difficile quando le è stato diagnosticato un tumore alla tiroide mentre era incinta. Nonostante la situazione critica, ha scelto di portare avanti la gravidanza e ha dato alla luce il loro terzo figlio, Giovanni. La coppia ha altri due figli, Carlotta e Melissa, e attualmente vive nelle Marche.

Oltre alla carriera televisiva e alla vita familiare, Ossini ha una grande passione per l’alpinismo. Ha dedicato sei libri a questo sport e ha partecipato a numerose spedizioni, affrontando i pericoli delle scalate ad alta quota. Parlando delle sue esperienze, ha descritto le difficoltà sia fisiche sia psicologiche delle scalate, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra in situazioni estreme, come durante una spedizione ai piedi del K2. La sua passione per la montagna rappresenta un altro aspetto della sua vita, aggiungendo dimensione alla sua figura pubblica.

In sintesi, Massimiliano Ossini è un conduttore versatile e un appassionato alpinista, la cui vita è caratterizzata da successi professionali e dalla determinazione di affrontare sfide personali e familiari.