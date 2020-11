Dopo un inizio burrascoso e all’insegna del melodramma, Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò si sono avvicinati facendo scoppiare l’AresGate. I due poi hanno costruito un bel rapporto, ma lei ha fatto uno scivolone con l’outing in diretta. Lui l’ha perdonata e da allora le cose tra loro sembravano andare benone.

Adesso che è uscito però l’attore di Furore ha visto dei filmati in cui Rosalinda sparla di lui. Questo è quello che Massimiliano Morra ha raccontato nell’intervista fatta per Casa Chi.

Nella casa poi sono stato come un fratello maggiore. La spronavo, la motivavo e le stavo vicino. Mi è dispiaciuto vedere determinate clip dove Adua non ha parlato bene di me. Lei avrebbe dovuto venire a dirmele in faccia certe cose e quindi mi è dispiaciuto”.

Morra ha anche detto che la sua coinquilina è stata poco onesta nel raccontare il loro passato. Secondo Massimiliano anche la Cannavò aveva un’interesse nei suoi confronti quando lavorava con lui.

“Il nostro percorso è iniziato in salita. Non ci vedevamo e parlavamo da due anni. Lei mi ha dipinto come il mostro come avessi fatto chissà cosa. La realtà è che io l’avevo solo corteggiata in maniera molto assidua. Lei non ha mai voluto ammettere che anche da parte sua c’era un interessamento, altrimenti io non sarei partito“.