Ieri sera nello studio del GF Vip tra gli eliminati mancava Massimiliano Morra. Ce ne siamo accorti tutti quando Maria Teresa Ruta l’ha annunciato per la sfilata dei maschi e Alfonso Signorini ha spiegato: “No lui stasera non è qui con noi. Però vi dico che tornerà molto presto”.

I fan dell’attore si sono preoccupati e così lui da suo profilo Instagram li ha rassicurati dicendo di non essere potuto andare al GF Vip per motivi personali, aggiungendo anche che non si tratta di nulla di grave.

“Ragazzi per problemi personali non sono potuto essere presente in puntata. Ovviamente nulla di grave. Già dalla prossima ci sarò. Un bacio grande a tutti voi”.

A confermare che dietro alla sua assenza al GF non c’è niente di importante è arrivato anche l’annuncio di Barbara d’Urso, che ha rivelato che Massimiliano Morra domani sarà a Live. Non è finita qui, perché l’ex farlocco di Adua Rosalinda Cannavò oggi pomeriggio sarà anche ospite di Casa Chi.

Io sono solo curioso di sapere se qualcuno gli ha riferito che secondo il suo ex manager e anche Alberto Tarallo, Rosalinda gli avrebbe messo contro la Ares Film.

Il promo di Live Non è la d’Urso con Massimiliano Morra.

Ecco cosa succederà domenica a @LiveNoneladUrso! E questo è solo il promo… 💥💥💥 #Pomeriggio5 pic.twitter.com/DEQ1v9LZr1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 20, 2020