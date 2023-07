Massimiliano Morra si è fidanzato, ma c’è un grosso “ma”

Un anno dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 Massimiliano Morra ha annunciato le nozze con la fidanzata Dalila Mucedero.

“Durante il GF Rosalinda ha detto delle bugie sulla mia persona. Ha dichiarato che la tormentavo e poi che sarei gay, io non ho mai avuto nulla contro gli omosessuali, però non lo sono e quella è una grossa falsità. Dopo quello che ha detto ho deciso di eliminarla dalla mia vita. Non mi interessa di lei e di quello che fa adesso. Anche nominarla o ripensare a ciò che è successo mi leva la serenità. Adesso mi concentro sulla mia compagna. Ci sposiamo, Dalila è la donna della mia vita e con lei voglio creare una bella famiglia. Credo che ci sposeremo a Napoli”.

E alla fine non è andata proprio così, perché due mesi dopo queste dichiarazioni Dalila Mucedero ha annunciato la rottura con l’attore delle fiction Ares.

“Ciao a tutti, non sarebbe toccato a me fare questo annuncio, visto che non sono io il personaggio pubblico. Però anche in questa situazione ci metto la faccia e lo faccio con onore e a testa alta. Nel rispetto dei fan, di chi ci ha supportato e capito, voglio dirvi che io e Massimiliano Morra non siamo più fidanzati da un po’ di tempo, la nostra storia è finita ragazzi”.

Massimiliano Morra tra amore e lavoro: “Non sono single e penso al lavoro”.

A distanza di più di un anno l’attore ha ritrovato l’amore, ma in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha anche aggiunto che adesso la sua priorità è il lavoro.

“No, non sono single, ma adesso mi dedico soprattutto al lavoro. Diciamo che amore e carriera non vanno molto d’accordo. Bisogna confluire le energie verso una delle due; e in questo momento le mie vanno verso la carriera”.

