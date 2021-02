Massimiliano Morra ha querelato Rosalinda Cannavò che, al Grande Fratello Vip, non si è fatta mancare proprio nulla.

E – dopo mille drammi, un cambio nome, un cambio fidanzato, un amorazzo lesbo, un AresGate con mille intrighi, un coming out ed un outing – si è ritrovata sul comodino una bella querela.

A fargliela, come già scritto, è stato Massimiliano Morra, dopo quello che l’attrice ha detto ieri sera in diretta dopo la sua eliminazione. Mi riferisco ovviamente al nuovo pseudo outing:

“Voci false? [quelle di ‘Morra gay’, ndr] Era quello che io sapevo detto anche da te [rivolgendosi a Massimiliano Morra, ndr], a me risulta così. […] Sì a me risultava che lui lo fosse [detto rivolgendosi ad Alfonso Signorini, ndr] ma quello è stato uno scivolone e non spetta a me dire determinate cose, però se devo dire, a me risultava così anche detto da te in base a determinate cose che ci siamo detti in passato”.

Queste le parole dell’attore questa mattina:

“Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei legali di procedere legalmente”.

Questa per Rosalinda Cannavò è la prima querela dopo aver già ricevuto due diffide nel corso del Grande Fratello Vip: la prima per non parlare più dell’AresGate, la seconda per non parlare più di Giuliano Condorelli, suo ex fidanzato.

