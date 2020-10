Dopo l’outing che gli ha fatto Adua Del Vesco, Massimiliano Morra ha iniziato a ripetere come un disco rotto “non sono gay, non sono così, non sono omosessuale, non sono gay, no, non sono gay, non sono proprio gay, ma parliamo del fatto che lei ha detto che sono stratega che è più importante“. Più in casa i concorrenti rumoreggiavano della presunta omosessualità di Morra e più lui sottolineava come fosse stato realmente preso da Adua, fino ad arrivare ad insinuare in prima serata di aver quasi concluso con l’attrice (che signore).

Oggi l’attore delle fiction Ares durante una chiacchierata con Dayane Mello è tornato a parlare del suo passato con la Del Vesco.

“Io con lei non c’ho parlato più. Lei ha cambiato via e io idem. Io l’ho corteggiata in maniera troppo ossessiva, quello mi è dispiaciuto e c’ho sofferto pure io. Però poi ho fatto un lavoro e mi sono perdonato. Innamorato? Per un periodo mi sono molto infatuato di lei, lei lo sa. C’ho sofferto tanto perché lei mi piaceva tanto e lei lo sapeva”.

Morra in puntata (insieme ad Adua) ha chiesto che non si parli più della loro “favola”, ma poi lui è lo stesso che continua a ripetere di averla corteggiata e di aver nutrito un vero interesse per lei. Quindi si può parlare solo di quello che gli fa comodo? Fino a che lui ci propina la favola dell’uomo innamorato della sua finta fidanzata va tutto bene?

Tra poco Massimiliano Morra metterà dei cartelli dove ci ricorderà di averci provato in maniera eccessiva con Adua e onestamente più ne parla meno gli credo. Se fosse vero, perché l’attrice di Furore durante un confronto notturno gli ha detto “mi hai presa in giro. Quella cosa è vera?“. Quale cosa dovrebbe essere vera? In cosa Morra l’ha presa in giro? Ma soprattutto perché una ragazza dovrebbe pensare che un uomo che la pressa e la riempie di attenzioni è gay?

Anche se ripensandoci bene potrei credere all’interesse di Massimiliano per Adua, alla fine ha anche scatenato una rissa per lei, ah no…

AresGate, Francesco Testi conferma le storie create a tavolino e sbugiarda Massimiliano Morra https://t.co/Drz0OSueDM — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 11, 2020

Massimiliano Morra confessa di essere stato infatuato di Adua, il video.

“Ci ho sofferto, Adua mi piaceva tanto” 🔥 #GFVIPhttps://t.co/nAcvejzF4M — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2020