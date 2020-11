Massimiliano Morra è senza dubbio tra i concorrenti del GF Vip 5 che si sono esposti meno. Se non fosse stato per l’accenno di AresGate e le favole di Rosalinda non ci saremmo nemmeno accorti della presenza dell’attore delle fiction Ares. Questa settimana il gieffino è finito in nomination e la fidanzata è sbottata sui social contro chi definisce il suo ragazzo “un comodino” o “invisibile”. Dalila se l’è presa anche con la regia del reality.

“Ragazzi ora basta! Mi sono davvero rotta le scatole. Allora Massimiliano non è invisibile, ma è la regia a renderlo tale. Massimiliano non è il figlio di.. ne appoggiato da nessun personaggio importante. Lui è un personaggio che se è arrivato in alto lo ha fatto con le sue forze. Massimiliano Morra si è fatto le ossa da solo. E’ entrato in questo programma (Grande Fratello) che dal primo giorno è stato massacrato. Ha difeso Rosalinda nonostante nonostante sia stato da lei denigrato perché non è abituato a lavare panni sporchi in tv (da grande signore il quale è). Il mio ragazzo è un uomo pulito e onesto come pochi, e sono stanca di vederlo rappresentato come un ragazzo senza personalità, una banderuola, mai una clip a suo favore (se non uno ieri sera per giunta estrapolata e falsata a suo sfavore. Massimiliano non è il “signor nessuno” come lo stanno dipingendo ingiustamente dal GF”.

Brava Dalila, io sono dalla tua parte e proprio perché tifo per il vostro amore invito i miei lettori a votare per salvare Dayane e Andrea, così da farti riunire con il tuo amato. La modella è una deliziosa vipera e l’ex tronista ci regala delle bellissime docce (Massimiliano manco quelle). Quindi via Morra e poi speriamo che lo seguano Enock e Zelletta.

Al GF Vip non si va per dormire o sperare in un rilancio professionale senza partecipare attivamente alle dinamiche. Per conciliare il sonno i telespettatori possono tranquillamente comprare camomilla o valeriana.

Qualcuno dica a Dalila che Dayane la conferma l’ha data l’altro giorno a Tommaso, quando ne hanno parlato.✨ #gfvip pic.twitter.com/PpDmG3Woef — 🐍 (@casiftangeles) November 14, 2020

