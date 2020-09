Massimiliano Morra gay? Questa è l’insinuazione fatta da un’ex gieffina fatta a Pomeriggio 5. Guendalina Canessa ha dichiarato che secondo lei il protagonista dell’AresGate sarebbe omosessuale. Subito dopo aver sparato il suo pensiero Guenda si è pentita per paura di una denuncia.

“Lo devo dire? Lo dico? Non è un’accusa, è un mio pensiero, una mia sensazione. Mentre c’era il video di Massimiliano, secondo me lui è gay. Ecco, l’ho detto. Secondo me, poi magari mi sbaglio. Mi ha sempre fatto questa sensazione, che poi mica ci sarebbe nulla di male, Sarebbe una cosa normalissima, allora secondo me lo è. Massimiliano Morra gay? Non è una certezza, questo è un mio feeling. Se è fidanzato? Non mi convince ragazzi, questa cosa non mi è chiara. Si bacia con la fidanzata? Anche io bacio i miei figli gay. […] Non è che adesso mi prendo una querela? Fidanzata di Massimino è un mio pensiero. Però c’è qualcosa che mi puzza e devo dirlo”.