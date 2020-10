Massimiliano Morra in questi giorni è sulla bocca di tutti e se all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha confessato di essere etero, nel salotto di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque alcuni ospiti hanno fatto allusioni contrarie: c’è chi ha parlato di un farmacista suo ex fidanzato e chi di un produttore con cui avrebbe avuto un flirt.

Questa mattina Federica Panicucci ha voluto tagliare la testa al toro invitando in collegamento Silvano, l’ex fidanzato dell’attuale compagna di Massimiliano Morra, Dalila Mucedero.

L’uomo ha dichiarato:

Se la storia fra Massimiliano e Dalida sia vera, però, Silvano non lo sa. Che lei sia l’ennesima copertura o Morra si è davvero innamorato?

“Questa fidanzata è un po’ inventata, magari è un’amica e le ha detto di fare finta di stare insieme. Sembra che voglia convincere la gente che siano fidanzati. Non ci sono tracce di lei prima, come mai? Stanno fingendo. Questo mi è stato riportato da amici molto stretti che non sapevano nulla della fidanzata di Massimiliano. Lui è sempre stato sfuggente con le donne e forse per questo ha voluto evitare ulteriori attenzioni”.