Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha espresso delle perplessità in merito al rapporto tra Rosalinda e Dayane, ma in particolar modo sull’atteggiamento della Mello. Secondo il gieffino la sua coinquilina starebbe strumentalizzando questo legame “speciale” per ricevere più attenzioni. In un’occasione anche Massimiliano Morra ha appoggiato i discorsi del 25enne, ma ieri in puntata ha cambiato fazione e si è schierato con la modella brasiliana (che ha discusso con Oppini), puntando il dito contro chi la critica.

Dopo la diretta su Canale 5 Zorzi è andato su tutte le furie: “Ma sei folle? Eri con noi e dicevi che avevamo ragione e che la pensavi come noi. […] Tu con me in camera hai detto proprio ‘hai ragione Dayane sta esagerando a dire che si sta innamorando’. Mi davi ragione su quello che dicevo. Hai sentito tutto e poi sei andato a riportare le cose a loro due. Mi hai detto che Dayane aveva esagerato. Hai sentito tutto quello che abbiamo detto, hai partecipato e poi hai riportato tutto a loro dando ragione a loro. Perché mi hai detto che avevamo ragione noi? Quindi sei stato una sentinella Se sei così onesto dicevi ‘fermi tutti adesso chiamiamo anche Dayane e ne parliamo tutti insieme’. Anzi dandomi ragione mi hai fomentato invece di creare un contraddittorio. Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti“.

Morra in evidente difficoltà ha cercato di giustificarsi uscendone malissimo: “Ho cambiato idea, ho sbagliato e ho cambiato idea. Posso ripensarci? Sono andato in nomination e me la sono beccata sarà stata colpa mia. Tommy non so cosa dirti più. Io qua dentro voglio il bene di tutti, desidero che ci sia coesione. Perché non ho detto che non ero d’accordo con te e ho detto il contrario? Non mi andava di dirlo. A me se loro due hanno questo bel rapporto fa piacere, io sono felice per loro“.

Il video che incastra Massimiliano Morra.

Proprio come ha detto Zorzi, l’attore di Furore per due giorni ha ripetuto (non solo a lui) che Dayane stava strumentalizzando il suo rapporto con Rosalinda.

