Guendalina Canessa oggi era in vena di confessioni, perché dopo aver dichiarato di essere stata contattata da un farmacista napoletano che dice di essere stato il fidanzato segreto di Massimiliano Morra, ha fatto un’altra rivelazione sull’attore. L’ex gieffina ha detto che un suo amico politico le avrebbe parlato della presunta relazione tra Morra e un noto produttore.

“Sì, è vero io so un’altra cosa su Massimiliano Morra. Firmo un contratto in cui dico che mi assumo le responsabilità. Grandi voci di corridoio e non piccole, voci importanti mi hanno comunicato che Morra è stato per un bel periodo con un famoso produttore maschio, ovviamente è. Una persona in politica me l’ha detto, questo amico mio lo sa”.

Barbara d’Urso ha subito preso le distanze: “Lo stai dicendo tu, non è una cosa che mi riguarda e a me non cambia nulla. Produttore, produttrice, basta freghiamocene è la stessa cosa. Io mi concentrerei più che altro sulla storia finta tra lui e Adua. Forse come dice qualcuno c’è altro sotto. Se una ragazza è giovane e bella e accetta di fare storie finte, se lei l’ha accettato non è che poi dimagrisce e diventa anoressica. Quindi secondo me c’è qualcosa che non torna, ci sono altre cose dietro forse”.

Carmelita giustamente scalpita per indagare sul Gate, perché in effetti quello è il vero scandalo che tutti vogliamo esploda.



A gettare benzina sul fuoco dei rumor sulla vita di Massimiliano Morra c’ha pensato il conduttore Marco Bellavia.

#pomeriggiocinque #pomeriggio5 Guendalina Canessa: “Massimiliano sta con un produttore” …

Barbara: “vabbè ok ma non interessa con chi” … BE SE IL PRODUTTORE FOSSE DEL MULINO BIANCO? Alcuni puntini uniti inizierebbero a disegnare un quadro più chiaro #aresgate pic.twitter.com/2hUL5vCmuq — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 6, 2020