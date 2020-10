Dopo l’outing fatto da Adua Del Vesco hanno iniziato a circolare diversi rumor sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Ora dalle pagine di Chi è intervenuta la madre dell’attore di Furore, che ha spiegato quando sono nate le prime voci che vorrebbero Morra gay.

“Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay , ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”.

Anche la fidanzata Dalila ha detto la sua: “Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così. Su lei che posso dire? Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto“.

“Massimiliano Morra venne a Sanremo quando avevo la finale del più bello d’Italia e ha vinto. Ha lavorato tre anni con me e poi gli ho detto di andare da Tarallo se avesse voluto fare le fiction. Lui prima di passare ad Ares si è fermato da altre parti. Ha avuto una storia molto lunga con una persona molto conosciuta che gli ha promesso che prima o dopo gli avrebbe fatto il Grande Fratello, era un ragazzo. Me ne assumo le mie responsabilità. Dico quello di cui sono certo. Se sia stata una storia d’amore o di interesse non lo so. Stava con un uomo giusto, importante. Però Massimiliano non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi, a dei lavori, si concedono alle delizie di qualche produttore, di qualche altro signore. Sono certissimo di quello che dico, te lo confermo”.