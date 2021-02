L’ex gieffina etichetta i due ex coinquilini come “falso” e “stratega”. L’intervista a Casa Chi.

Il rapporto tra Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò è stato un continuo susseguirsi di alti e bassi. I due sono entrati nella casa litigando, poi hanno chiarito, per poi discutere dopo l’outing e far pace pochi giorni dopo. Venerdì sera la bella siciliana ha fatto una sorta di nuovo outing all’attore, che ha deciso di agire per vie legali.

Ieri sera Rosalinda ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi ed ha dichiarato che secondo lei Morra è il più falso del GF Vip 5 e Dayane la più stratega.

“Il concorrente più falso di tutto il GF Vip? Massimiliano Morra! Il più stratega? Dayane Mello, sì lei. Stratega non è mica una cosa cattiva, lei ha fatto la sua mossa giusta, tanto di cappello. Cosa dirà quando vedrà questa intervista? Non mi interessa, se penso questo io penso questo. Il vippone più bello? Andrea Zenga dai, la più bella Dayane. Comunque spero di avere rapporti dopo il GF Vip con tanti, da Andrea Zelletta, il mio Zenga e anche Dayane. Spero di confrontarmi con lei ed avere un rapporto sereno. Ti dirò anche Tommaso, dopo un inizio burrascoso ci siamo divertiti tanto insieme. Stimo moltissimo Zorzi, è la verità. Se mi avessero chiesto 2 mesi fa chi avrei voluto come vincitore avrei detto Dayane, adesso… ok sempre lei, non sono incoerente, ma il bene non passa. Lei ha fatto il suo gioco e lo sta facendo bene”.

Quindi dopo l’outing adesso ha anche dato del falso al signor ‘c’ho riflettuto’? Guai in vista.

Massimiliano Morra in questo momento…



Rosalinda: la live in cui ha parlato di Massimiliano Morra e Dayane.



Rosalinda è l’incoerenza FATTA E FINITA e dice che Dayane è la più stratega e incoerente della casa 😂😂😂 zia tt’appò?#exrosmello #DayaneMello #DMVIP #GFvip #DAYANE — DAYANE4EVER (@Dayane4E) February 27, 2021