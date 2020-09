Massimiliano Morra ha una finta fidanzata? E’ questa l’indiscrezione lanciata questa mattina da Lory Del Santo nel salotto di Federica Panicucci, che ha immediatamente preso le distanze.

“Secondo me fingono. Lei è spuntata all’improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello. Secondo me lei stava recitando ed è un’attrice. Tu non devi dire sempre ‘lui è il mio fidanzato, il mio fidanzato’, l’ha detto quattro volte. Se è il tuo fidanzato tu lo chiami per nome Massimiliano, non ripeti sempre che è il tuo fidanzato”.

Lory Del Santo ha poi continuato:

“Secondo me loro hanno architettato tutto. Ma non è una mia notizia, mi è stato riportato. Io non ho prove personali. Loro si sarebbero messi d’accordo così lui al Grande Fratello non sarebbe stato oppresso dal fatto del cercarsi una fidanzata. Lui con le donne è sfuggente, sfugge da Adua e da tutte. Questa fidanzata è un po’ inventata, magari è un’amica e le ha detto di fare finta di stare insieme. Sembra che voglia convincere la gente che siano fidanzati. Non ci sono tracce di lei prima, come mai? Stanno fingendo. Questo mi è stato riportato da amici molto stretti che non sapevano nulla della fidanzata di Massimiliano. Lui è sempre stato sfuggente con le donne e forse per questo ha voluto evitare ulteriori attenzioni”.