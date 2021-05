Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono l’ultima coppia uscita da Uomini e Donne.

Il primo selfie di Massimiliano e Vanessa 🥰 Vi piace questa coppia? #UominieDonne pic.twitter.com/tGf48fdWU5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 13, 2021

Una coppia di giovanissimi (lui di Roma classe 2000, lei di Prato classe 2002) che ha già conquistato il cuore di moltissimi fan che proprio in queste ultime ore li hanno interrogati su una loro ipotetica partecipazione a Temptation Island.

A rispondere è stato l’ex tronista che ha confessato che quest’anno non è nei loro piani, anche se non lo esclude in futuro. Ammesso e concesso che riesca a far cambiare idea a Vanessa Spoto, dato che “ha paura di quelle che mi spalmano la cremina”.

“A Temptation Island non parteciperemo perché ad oggi credo sia un po’ inutile, ora ci godremo l’estate e tutto quello che verrà. Magari l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la relazione che si sta costruendo adesso, ma non nego che lo vorrei fare, lei no perché ha paura di quelle che mi spalmano la cremina”.

E ancora:

“La mia prima impressione appena ho visto Vanessa? ‘Ammazza che f**a‘. Quando è uscita in lacrime dallo studio nella penultima puntata. C’è una parte che non è stata mandata in onda. Dopo la scelta siamo stati nei camerini. Siamo stati in crisi, ci si vergognava molto, in albergo poi abbiamo chiamato i parenti e ci siamo sciolti, abbiamo iniziato a parlare di tutto ed è stato bello”.

In seguito Massimiliano Mollicone, dopo aver risposto ad alcune domande da parte dei fan relative alla loro sfera intima, ha affermato ironicamente di essere stato colpito immediatamente da due cose fisiche di Vanessa Spoto: il suo sorriso ed il suo lato b. Viva la sincerità.