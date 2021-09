Massimiliano Mollicone ha da qualche mese terminato il suo percorso a Uomini e Donne e ieri sera, su Instagram, ha deciso di rispondere a varie domande poste dai follower.

“Cosa ne penso dell’omosessualità? Potrei risponderti con una domanda. Cosa ne pensi dell’eterosessualità? Non ha più senso nel 2021 fare questa domanda. Anche perché… Che senso ha? Ormai è la quotidianità. Non è più un tabù. Ho lavorato nel settore della moda” – si legge su BlogTivvu.com – “Ho parecchie conoscenze omosessuali. E sento ancora oggi loro che purtroppo non sono liberi di essere loro stessi. Ed è una cosa bruttissima perché, prima di tutto, prima di avere un orientamento sessuale, siamo tutte persone. Ognuno ha un cervello pensante, due occhi, un naso, una bocca.. E c’è ancora discriminazione. Purtroppo credo che nonostante tutte le proteste, la mentalità di molte persone, non solamente degli italiani ma in generale del mondo, è ancora troppo arretrata. Per concludere il discorso, normalizziamo questa cosa”.