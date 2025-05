Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Milan: ecco i dettagli

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. L’accordo, siglato giovedì 29 maggio, prevede un contratto di due anni con opzione per un terzo, per un compenso annuale di circa 5,5 milioni di euro. L’annuncio ufficiale da parte del club è atteso a breve.

Contemporaneamente, il Milan ha comunicato la separazione dall’allenatore portoghese Sérgio Conceição. In una nota, il club ha sottolineato che non continuerà il percorso con Conceição nella prossima stagione. La società ha ringraziato l’allenatore e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrata, evidenziando anche il contributo di Conceição alla conquista del 50esimo trofeo nella storia del club.

