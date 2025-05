Massimiliano Allegri: il nuovo allenatore del Milan

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan, come annunciato ufficialmente dal club rossonero. Il tecnico toscano torna sulla panchina milanista dopo aver vinto lo scudetto nel 2011. Allegri ritroverà Zlatan Ibrahimovic, oggi senior advisor di RedBird, che fu un protagonista del diciottesimo campionato vinto dal Milan.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Allegri ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2002. Dopo aver guidato diverse squadre di categorie inferiori, nel 2008 è stato chiamato dal Cagliari, dove ha debuttato in Serie A. Nel 2010 è approdato al Milan, vincendo subito lo scudetto e la Supercoppa Italiana nel 2011.

Successivamente, ha allenato la Juventus in due periodi distinti: dal 2014 al 2019 e dal 2021 al 2024, conquistando cinque scudetti, cinque Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Il Milan ha espresso un caloroso in bocca al lupo ad Allegri e al suo staff. L’allenatore ha firmato un contratto biennale del valore di circa 5,5 milioni di euro all’anno, con opzione per il terzo e quarto anno in base agli obiettivi raggiunti.

Fonte: www.adnkronos.com