Massima Vigilanza in un Contesto di Elevata Incertezza

“L’elevato livello di incertezza politica ci impone di rimanere vigili e pronti ad agire per proteggere la stabilità dei prezzi”, ha affermato Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce), durante un intervento alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo a Bruxelles. Lagarde ha messo in evidenza l’incertezza elevata riguardo all’impatto dei dazi statunitensi sull’Eurozona, notando che “queste stime sono soggette a un’incertezza molto elevata”, poiché l’impatto dei dazi potrebbe non essere lineare, specialmente a causa delle possibili riconfigurazioni delle catene di fornitura globali.

Lagarde ha inoltre comunicato la determinazione della Bce a garantire che l’inflazione si stabilizzi in modo sostenibile al 2%, il target di medio termine. In un contesto di crescente incertezza, ha rassicurato che la Bce adotterà un approccio basato sui dati e valuterà la politica monetaria riunione per riunione, senza impegnarsi in anticipo su un percorso specifico riguardante i tassi di interesse.

In merito ai dazi, ha spiegato che un’aliquota statunitense del 25% sulle importazioni europee potrebbe ridurre la crescita dell’Eurozona di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Qualora l’Europa rispondesse aumentando le tariffe sulle importazioni dagli Stati Uniti, l’impatto negativo sulla crescita aumenterebbe ulteriormente fino a circa 0,5 punti percentuali. Questo scenario sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di un approccio flessibile alla politica monetaria in queste circostanze incerte.