Massaro fa una conquista al GF: “Sei sensuale” – lui risponde con un bacio

Entrato al Grande Fratello da pochi giorni, Federico Massaro ha già scatenato qualche dinamica. Non solo l’immediata vicinanza a Vittorio Menozzi (che questa settimana è rinato), il modello ha anche conquistato una gieffina, che ieri senza pensarci troppo gli ha fatto un complimento. Greta Rossetti appena il ragazzo ha finito di allenarsi gli ha detto: “Tu sei davvero sensuale quando ti alleni“. Federico visibilmente imbarazzato ha risposto con un bacio.

Però c’è un piccolo problema, Massaro ha rivelato a Vittorio di essere interessato ad Anita: “Adesso io vorrei un sacco conoscere Anita. E qui dentro mi piacerebbe fare tutto quello che vorrei fare. Lei a dire la verità mi incuriosisce. L’unica cosa è che Anita sembra aperta ma in realtà forse è chiusa, che dici Vitto?”

“Sono entrato con uno spirito positivo, ma lo sono anche fuori. Ad esempio mio papà ha avuto un momento non bello, ma io adesso non ripenso alla fase poco bella, ma a quando ce l’ha fatta e siamo stati tutti bene. Sono positivo, poi super mega extra fiero di mio padre che per me è un eroe. La gente muore di quello e lui ce l’ha fatta. Io penso sempre a mio papà e per me è un’ispirazione. Se è vivo? Certo, tutti i miei familiari lo sono a parte le due nonne.

Io sono sempre in pace con me, però se una delle persone che amo non sta bene, io non sto al top e devo aiutarlo. Però per quanto riguarda me io sto bene sempre. Mi concentro su me e anche su quelli a qui tengo. Io non sono solo io, io sono i miei amici la mia casa, i miei familiari. – ha continuato Federico – Per questo devo prendermi cura di tutto quello che fa parte della mia vita. Però lasciando stare gli altri, su me stesso io sono sempre positivo e sto benissimo. Questa cosa mi aiuta molto in generale”.