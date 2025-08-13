Massafra: L’opposizione approva l’interpello del Comune

Il Comune di Massafra ha recentemente avviato un interpello interno per selezionare un ulteriore membro dello staff politico del sindaco. Questo passo è stato preso dopo le lamentele espresse dalle forze di opposizione nel Consiglio comunale. Il 12 agosto, attraverso la determinazione dirigenziale n. 191, l’amministrazione ha accolto le richieste, correggendo in parte il proprio operato.

Teresa Errico, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, ha espresso soddisfazione per questa decisione, sottolineando che le critiche provenienti dall’opposizione intendono contribuire a un miglioramento per Massafra. Ha anche suggerito di adottare comportamenti preventivi per garantire una maggiore trasparenza, piuttosto che attendere le contestazioni pubbliche.

Con questa nuova determinazione, il Comune ha contradetto il decreto sindacale n. 33 del 28 luglio 2025, in base al quale era stata data l’incarico di responsabile della segreteria politica a una professionista esterna, senza una corretta selezione interna.

Le forze di opposizione hanno dichiarato l’intenzione di proseguire con il loro lavoro in modo costruttivo, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione delle risorse pubbliche e incoraggiando pratiche di trasparenza più decisive da parte della Giunta.