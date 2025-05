Massacro di cicogne migratorie. La fame spinge a un gesto disperato.

In alcune aree dell’Uganda, la fame ha spinto le popolazioni locali a decimare le cicogne migratorie, una situazione drammatica e allarmante. Nel villaggio di Ayoreri, al confine con il Kenya, si assiste a un massacro di cicogne, vittime di trappole letali e di pratiche di caccia disperate. Gli abitanti, una volta dediti all’agricoltura, affrontano ora una grave crisi alimentare a causa degli eventi climatici estremi, passando da siccità severe a piogge torrenziali che distruggono i raccolti. In cerca di cibo, i locali usano metodi rudimentali e distruttivi, come topi morti avvelenati che attirano gli uccelli migratori, mettendo a rischio la loro vita e l’ecosistema.

La situazione non è solo un’emergenza alimentare; masse di cicogne sono diventate simbolo di un collasso sistemico in cui le distinzioni tra legalità e illegalità si offuscano. Sebbene le cicogne bianche non siano attualmente a rischio estinzione, il bracconaggio e la riduzione dell’habitat minacciano la loro popolazione. Inoltre, problemi riproduttivi impediscono a molte coppie di avere successo nella riproduzione.

L’emergenza ha sollevato dilemmi etici su cosa sia giusto fare. È giusto permettere alle cicogne di migrare mentre un intero popolo muore di fame? O si dovrebbe intervenire per salvare sia gli animali che la popolazione locale? Risulta evidente che è necessario un intervento mirato e decisivo per affrontare questa crisi, garantendo un futuro sia per gli uccelli che per le persone.