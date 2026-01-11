Massa capitale della cultura

La città di Massa ha presentato la sua candidatura a Capitale della Cultura 2028, un progetto che ha radunato forze e enti da tutta la provincia. La candidatura si basa su un dossier di 60 pagine, frutto di un lavoro corale, che punta a strategie filantropiche e cerca mecenati internazionali. Il progetto è stato presentato al Teatro Guglielmi, dove il presidente del Comitato scientifico, Umberto Broccoli, ha sottolineato che il territorio ha le carte in regola per vincere. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha ribadito la decisione di vincere, sottolineando che la città ce lo merita per la sua storia e la sua cultura.

Il progetto comprende duecento iniziative che spaziano dalla cultura all’arte, e include il progetto di trasformare la dismessa cava Brugiana in un teatro stabile. Sono stati coinvolti enti e associazioni da tutta la provincia, e sono stati stabiliti contatti con realtà nazionali e internazionali. La città di Massa celebrerà nel 2028 un doppio anniversario, i 300 anni dalla nascita di Pietro Alessandro Guglielmi e i 100 anni dalla nascita di Pietro Faleni.

Il sindaco Persiani ha sottolineato che la città ha già vinto nel momento in cui ha assunto la consapevolezza della propria bellezza e della propria cultura. La presentazione del progetto si è conclusa con la musica di Irene Effe, Ambassador ufficiale del progetto, che ha accompagnato Massa verso la finale della candidatura. La città aspetta ora la selezione delle 10 città finaliste da parte della commissione del Ministero, che avverrà il 20 gennaio.