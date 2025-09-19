30.1 C
Mass Effect: novità sulla serie tv in arrivo su Prime Video

Dopo aver esaminato i rumor sul casting di Mass Effect, è interessante fare il punto sulla produzione della serie TV ispirata al celebre videogioco di BioWare. Nonostante l’entusiasmo tra i fan, le notizie sulla serie di Prime Video sono state diffuse con grande parsimonia. Questo fervore è in parte dovuto al successo della serie TV di Fallout, realizzata da Amazon, che ha alzato le aspettative su come potrebbe essere l’adattamento di Mass Effect.

Tra le informazioni confermate, Daniel Casey sarà lo scrittore e l’executive producer della serie, mentre Ari Arad e Michael Gamble di Electronic Arts contribuiranno come produttori esecutivi. Gli elementi della trama rimangono ancora sconosciuti: potrebbe seguire le avventure di John Shepard dalla trilogia originale o presentare una storia completamente nuova. Ci sono molte possibilità, e attingere ai titoli usciti su Xbox 360 e PlayStation 3 potrebbe essere una scelta strategica per il successo della serie.

C’è anche l’opzione di ispirarsi al sequel spirituale, Mass Effect Andromeda, anche se questo capitolo non ha raggiunto le stesse vette di successo dei suoi predecessori. Ari Arad ha un ampio curriculum di adattamenti, avendo lavorato a film come Borderlands, Uncharted e Ghost in the Shell, oltre ai celebri Spider-Man di Sam Raimi e il primo Iron Man.

Per ora, le informazioni sono limitate, ma gli appassionati possono continuare a seguire le novità su Everyeye per rimanere aggiornati sulla serie TV di Mass Effect.

