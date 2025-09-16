Mass Effect: Novità sul casting della serie TV in Italia

Sono emerse nuove indiscrezioni riguardo al casting della serie tv di Prime Video basata su Mass Effect, un titolo molto atteso del mondo dei videogame. Secondo un rapporto dell’insider Daniel Richtman, sono emerse descrizioni di cinque personaggi per questa adattamento live-action.

La prima ricerca di casting è per un protagonista maschile, di età compresa tra i 30 e i 39 anni, di etnia indefinita, descritto come un “giovane Colin Farrell”. Questo profilo potrebbe corrispondere al Comandante Shepard, il principale protagonista del videogioco. La seconda call riguarda una protagonista femminile, tra i 34 e i 39 anni, che interpreterà un’aliena, suggerendo che potrebbe trattarsi di Liara T’Soni.

Una terza figura femminile, di età compresa tra i 30 e i 49 anni, è descritta come “una donna umana che fornisce una narrazione parallela dalla Terra”, lasciando aperta l’ipotesi che possa essere una versione femminile del Comandante Shepard, attualmente basata sul nostro pianeta.

Inoltre, è previsto un casting per un uomo di età compresa tra i 40 e i 60 anni, descritto come una creatura o un caratterista simile a Doug Jones, che potrebbe rappresentare Spectre Saren. Infine, si cerca un protagonista maschile tra i 30 e i 49 anni per interpretare un combattente o un soldato, richiedendo una “fisicità da lottatore”, un profilo che potrebbe ben rappresentare Garrius Vakarian.

Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali su Mass Effect.