Mass Effect diventa serie TV: novità dalla produzione italiana

Dopo un lungo periodo di voci e progetti non concretizzati, Mass Effect, la celebre saga videoludica di BioWare, si prepara finalmente a debuttare come serie live-action. Prime Video ha annunciato l’inizio della produzione nel quarto trimestre del 2026, grazie a Amazon MGM Studios. Per i fan, questa è una novità entusiasmante dopo quasi vent’anni di attesa, durante i quali il progetto ha subito numerosi cambiamenti.

La storia dell’adattamento inizia nel 2010, quando Legendary Pictures ottiene i diritti cinematografici da Electronic Arts, con l’intento di realizzare un film ad alto budget. Il progetto coinvolse alcune figure importanti di BioWare e produttori noti per i film di supereroi. Nel 2011, il progetto viene presentato al San Diego Comic-Con, ma, nonostante le ambizioni, il film non si concretizza. Le sfide di condensare una trama complessa in un film di due ore si rivelano insormontabili, portando a una riconsiderazione del progetto da parte di Legendary.

Il rilancio arriva nel novembre 2021, quando Amazon acquisisce i diritti per la serie. A lungo, le informazioni sullo sviluppo sono scarse, fino a quando viene svelato che Daniel Casey sarà lo sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato da Karim Zreik nella produzione e, successivamente, da Doug Jung come showrunner. Questa collaborazione suggerisce un’importante attenzione alla qualità, mirata a rispettare la vastità dell’universo di Mass Effect.

La scelta di trasformare il progetto in una serie è particolarmente adatta, poiché consente di esplorare le varie sottotrame e sviluppare i personaggi in modo più profondo. Anche se la produzione inizierà nel quarto trimestre del 2026, i fan dovranno attendere prima di vedere Commander Shepard e il suo equipaggio su Prime Video. Tuttavia, la lunga attesa potrebbe portare a un risultato soddisfacente.