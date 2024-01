Masella, cosa ha detto coprendo il microfono: “Speriamo non si veda”

Se Rosy Chin ha il vizietto di bisbigliare senza microfono, oggi Paolo Masella ha cercato di non farsi sentire dal pubblico in un modo meno visibile. Il macellaio romano mentre era in giardino con Giuseppe Garibaldi ha coperto il microfono e ha fatto una confessione su Letizia Petris e Vittorio Menozzi.

Paolo a Giuseppe, coprendo il microfono “questa settimana LETI non è stata tanto con me, siamo stati distanti. Tu, sapendo che Anita potrebbe uscire, sei stato sempre con lei. Leti con me no, è brutto”

Paolo ha rivelato a Giuseppe di aver avuto una discussione con la sua fidanzata, che si sarebbe lamentata di un eccessivo controllo da parte sua. Letizia avrebbe accusato il compagno di essere la causa del suo allontanamento da Vittorio (Paolo nella scorsa puntata del GF ha criticato il modello perché starebbe vicino alle ragazze della casa in costume o in slip, mancando così di rispetto alle gieffine e ai loro partner). Masella ha anche aggiunto che se passerà un messaggio sbagliato uscirà dalla casa del Grande Fratello.

“Poi è successa una cosa che non mi è piaciuta proprio. Speriamo che non fanno vedere quello che mi ha detto ieri sera perché è una roba pesante. Io le ho detto ‘nella vita mia non la voglio una persona così con me. Una che mi viene contro. Devi venì con me e non contro di me’. Perché così deve essere! Lei non deve fare così. Guarda che mi ha accusato proprio che la controllo troppo. – ha continuato Paolo – Mi ha detto ‘per colpa tua devo stare a un metro di distanza da Vittorio’. Io le ho detto ‘guarda che questa non è una cosa che dovevi dire’. Perché mi può far male questo. Se passa una cosa del genere io me ne vado da qui. Ti giuro, io non la voglio una persona così nella mia vita. Infatti questa non si regola”.