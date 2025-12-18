Maschilismo a Trieste

Il sindaco Roberto Dipiazza ha rivolto una frase considerata maschilista alla consigliera Alessandra Richetti, del Movimento 5 Stelle. Le parole del sindaco sono state definite “un chiaro esempio di maschilismo tossico” e hanno scatenato una forte reazione da parte di esponenti dell’Alleanza Verdi e Sinistra e del MoVimento 5 Stelle.

Elisa Moro e Tiziana Cimolino, segretaria di Sinistra Italiana Trieste e portavoce di Europa Verde Trieste, hanno denunciato l’episodio, sottolineando che il sindaco non può permettersi di usare il sessismo per delegittimare una consigliera. Le due esponenti hanno anche espresso piena solidarietà ad Alessandra Richetti e hanno chiesto scuse pubbliche, sottolineando che la violenza verbale e l’abuso di potere non possono essere tollerati.

Anche la consigliera regionale Rosaria Capozzi ha condannato le parole del sindaco, definendole “inaccettabili” e chiedendo una decisa stigmatizzazione. Capozzi ha anche invitato la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità tra Uomo e Donna a prendere posizione sull’episodio, sottolineando che il sindaco dovrebbe essere un garante del rispetto tra i generi e del riconoscimento del ruolo delle donne nelle istituzioni. Secondo Capozzi, l’episodio dimostra una visione autoritaria e maschilista del potere, incompatibile con il ruolo del sindaco.