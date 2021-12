Quanto costeranno le mascherine Ffp2 a prezzo calmierato? “Io credo che dobbiamo ragionare nell’ordine di idee di 1 euro. Questo credo sia l’obiettivo che ci dobbiamo dare e abbiamo incaricato la struttura del commissario” all’emergenza Covid, generale Francesco Paolo “Figliuolo, di avviare un percorso con le farmacie e non solo per addivenire a un prezzo calmierato, così come è stato fatto peraltro per i tamponi”. Lo ha precisato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Non Stop News’ su Rtl102.5.

Leggi anche Super green pass lavoro, Costa: “Fatto primo passo”



“Sulle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato è stata data una risposta precisa nel Cdm di ieri”, ha sottolineato. Nel decreto approvato “è stato proprio scritto un articolo ad hoc e credo che sia una misura giusta – ha aggiunto Costa – Perché nel momento in cui abbiamo obbligato i cittadini, anche coloro che si sono vaccinati, a indossare le mascherine Ffp2” in determinate situazioni, “credo che non sia giusto gravarli con ulteriori costi”.