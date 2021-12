Torna l’obbligo di mascherine all’aperto, anche in zona bianca. Ma ci sono novità anche riguardo alle mascherine Ffp2. Nella cabina di regia, la riunione tra i capidelegazione delle forze di maggioranza e il premier Mario Draghi, è stato infatti deciso di introdurre “l’obbligo di mascherine Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto (anche TPL)”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il governo sta inoltre valutando di introdurre prezzi calmierati per le mascherine Ffp2.

