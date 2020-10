L’uso rigoroso delle mascherine e il rispetto del distanziamento fisico potrebbero rendere meno ‘pesante’ la seconda ondata di Covid-19: adottare le misure di protezione personale riduce infatti l’esposizione al contagio, e quindi la carica virale con cui si viene in contatto, di ben mille volte. Lo dimostra uno studio clinico dell’Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), che conferma l’importanza delle misure per ridurre l’esposizione al contagio: evitare assembramenti e proteggersi sempre con le mascherine abbassa la quantità di virus in circolazione e così scende il numero di eventuali positivi a Covid-19 con manifestazioni gravi della malattia che hanno bisogno di un ricovero o della terapia intensiva.

