“Siamo già pronti per distribuire undici milioni di mascherine al giorno e 170 mila litri di gel igienizzante alla settimana nelle scuole“. Così il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in un’intervista a La Stampa, in cui afferma che “certamente” sarà rispettata la data del 14 settembre per l’inizio dell’anno scolastico, anche se ci sarà gradualità nelle consegne dei due milioni e mezzo di nuovi banchi negli istituti. “Lunedì comincerà il test sierologico gratuito per tutto il personale docente e non docente, a cura dei medici di base. La loro collaborazione, della quale sono certo, sarà fondamentale per la riapertura delle scuole in sicurezza. E tra poco – spiega Arcuri – partirà la distribuzione dei nuovi banchi. Ma anche in questo caso, conosco l’obiezione: non potevate pensarci prima?”.

