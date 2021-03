NON TUTTE le mascherine contro il coronavirus sono di qualità: non tutte e non sempre, infatti, riescono a proteggerci dalle particelle più piccole del virus – l’aerosol – che possono raggiungere dimensioni pari a frazioni di millesimo di millimetro. I problemi possono essere vari: in qualche caso si può parlare di errori o vere e proprie truffe, in qualche circostanza quando le certificazioni non rispondono al vero (come ha messo in evidenza un’inchiesta precedente), soprattutto nel caso di mascherine più filtranti Ffp2 o Ffp3. Mentre in altre circostanze la bassa qualità è dovuta al fatto che le testiamo per la capacità di filtrare microrganismi come batteri di qualche micrometro, molto più grandi del virus. Ecco qualche consiglio per riconoscere mascherine di qualità e come provare a difenderci dai rischi con i nostri comportamenti.

Uno dei problemi recentemente emersi riguarda la presenza di mascherine taroccate di tipo Ffp2 e Ffp3, importate dalla Cina, e questa irregolarità riguarderebbe, in maniera cumulativa, diversi milioni di dispositivi arrivati dall’inizio della pandemia fino ad oggi. In generale all’inizio dell’emergenza sanitaria il decreto 14 del 9 marzo 2020 ha aperto (e fino alla fine dell’emergenza) all’immissione sul mercato per ragioni di necessità anche di mascherine prive del marchio CE, previo parere favorevole dell’Istituto Superiore di Sanità. Questo parere si basa sull’autocertificazione dei materiali da parte di enti privati che indicano caratteristiche e tutte le informazioni necessarie.

“Questa deroga ha però favorito, ovviamente in modo non voluto e in maniera indiretta, l’emergere di alcune anomalie”, commenta Antonio Vittorino Gaddi, past President del Corso di laurea di Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum. Gaddi si è occupato e si sta occupando dell’argomento ed è portavoce di un gruppo – in corso di formazione – di medici e ingegneri, con l’obiettivo di aumentare le conoscenze e l’accesso a mascherine di qualità. “I problemi sono legati a possibili irregolarità, spesso difficili da stanare, nella catena di produzione o nella certificazione. Dobbiamo tenere presente che l’evenienza di queste anomalie può rendere inefficiente una delle nostre prime difese dal virus”.

Anche per difendersi dai rischi di mascherine di bassa qualità l’Istituto Superiore di Sanità consiglia di comprarle attraverso canali ufficiali, come farmacie o supermercati. E controllare, qualora si tratti di Ffp2 la presenza dell’importante dicitura En149:2001, che indica la conformità alla norma. Un’altra regola riguarda il controllo di come si presentano. Se hanno forme diverse una dall’altra oppure non aderiscono al viso è meglio preferirne delle altre.

Quello delle certificazioni non conformi non è l’unico ostacolo ad una protezione ottimale contro il coronavirus. Un recente studio italiano, pubblicato su Environmental Research and Public Health, condotto da diverse università e enti, ha mostrato che su 120 modelli di mascherine analizzati, più del 60% soddisfaceva i requisiti di filtraggio, come l’efficienza di filtrazione batterica e di traspirabilità, mentre ben quasi il 40% non rientrava in questa categoria. Le migliori (quelle dentro alla fetta del 60%) sono per lo più mascherine in polipropilene tessuto non tessuto composte da almeno tre strati.

Mentre quelle costituite da altri materiali (e/o con meno strati) rientrano più facilmente fra le non idonee. “Bisogna tenere presente – precisa Gaddi – quando leggiamo percentuali elevate di filtrazione – ad esempio il 99% – che questi valori, come indicato sulla confezione, si riferiscono all’efficienza di filtrazione batterica e non specificamente del coronavirus o di altri virus. Di solito si testa il passaggio di batteri molto più grandi del Sars-Cov-2. Per questo e anche alla luce dei risultati su Environmental Research and Public Health a mio avviso andrebbero rivisti i criteri con cui vengono svolte le valutazioni per validare le mascherine”.

Le mascherine sono uno scudo completo

Ferma restando l’essenzialità delle mascherine – che siano chirurgiche o Ffp2 – nell’aiutarci a difenderci dal coronavirus, è bene sempre ricordare che questi dispositivi non sono infallibili, che la loro efficacia si manifesta soprattutto quando indossate correttamente e quando combinate con le altre misure, in primo luogo il distanziamento. Per metterle bene bisogna farle aderire bene al volto, al naso – dunque stringere il ferretto e spostarlo il meno possibile – toglierle quando necessario, cambiarle a ogni uso (riporle in una busta apposita se tolte per poco tempo), non manipolarle e comunque toccarle il meno possibile. Il tutto ricordandoci di stare a distanza: adesso, con le nuove varianti del coronavirus, quando possibile di almeno 2 metri – soprattutto quando non si ha la mascherina, ad esempio mentre si mangia.