“Le mascherine di comunità, la cui efficacia protettiva non è stata valutata come per quelle chirurgiche che hanno un’efficacia standardizzata”, hanno comunque una capacità protettiva contro Covid-19. “Innanzitutto proteggono gli altri, bloccando l’emissione a distanza delle goccioline di saliva”. In secondo luogo, “se tutti la portano, l’effetto di popolazione è piuttosto forte. Ci sono studi che stimano al 70-80% l’effetto di popolazione delle mascherine chirurgiche e di comunità se indossate da tutti”. Lo ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo a una domanda sulle mascherine in conferenza stampa al dicastero.

