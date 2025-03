Maschere straordinarie e costumi coloratissimi: il Mardi Gras più bello del mondo si festeggia nella città più francese d’America

Il Mardi Gras di New Orleans è un evento straordinario che trasforma le strade della città in un’esplosione di colori, musica e maschere. Questa celebrazione, che affonda le radici nella cultura francese e nelle tradizioni creole, inizia il 6 gennaio e culmina nel “Fat Tuesday”, il Martedì Grasso. Durante queste settimane, New Orleans si riempie di festeggiamenti, parate e balli in maschera, creando un caleidoscopio di esperienze visive e sonore. Le Krewes, confraternite che organizzano le parate, mostrano costumi elaborati e carri decorati, mentre famiglie e visitatori assistono a queste sfilate lungo St. Charles Avenue e nel Garden District, raccogliendo perline e dobloni.

I colori del Carnevale seguono una simbologia ufficiale stabilita nel 1872: viola per la giustizia, verde per la fede e oro per il potere. Le maschere, tradizione che risale al XVIII secolo, abbatterono le barriere sociali, permettendo a tutti di partecipare alla festa. Ogni Krewe vanta sfilate uniche, come quella della Krewe of Bacchus e della Krewe of Endymion, famosa per le sue spettacolari scenografie.

Per vivere appieno il Mardi Gras, è consigliato pianificare la visita in anticipo, poiché la città accoglie oltre 4 milioni di visitatori. Le parate lungo St. Charles Avenue offrono un’atmosfera più tranquilla, mentre il French Quarter è il fulcro del divertimento con musica jazz e blues. Questa festa non è solo un momento di celebrazione, ma una celebrazione dell’identità e della storia di New Orleans, rendendo il Mardi Gras uno dei carnevali più memorabili al mondo.