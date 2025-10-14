Masaoka Shiki e il Rinascimento del Haiku in Giappone

Oggi celebriamo la nascita di Masaoka Shiki, uno dei quattro maestri del haiku giapponese. Shiki ha composto più di 20.000 versi, seguendo la tradizionale struttura di 5-7-5 sillabe e incorporando le “parole di stagione”, ma con un forte impegno per il realismo, ispirato dalla letteratura occidentale. La sua opera è stata fondamentale per il rinnovamento della poesia giapponese durante il periodo Meiji.

Nato alla fine del periodo Meiji, Shiki si unì ai circoli letterari in un momento in cui il haiku e il tanka erano in declino, ritenuti distanti dalle innovazioni dell’epoca. Nel 1892, pubblicò un’opera a puntate, “Talks on Haiku from the Otter’s Den”, in cui proponeva riforme nel haiku. Poco dopo, divenne il redattore di haiku del giornale “Nippon”, mantenendo un legame duraturo con questa rivista.

Sebbene Shiki avesse solo 34 anni quando morì di tubercolosi, una malattia che non era stata adeguatamente trattata, il suo impatto sulla poesia è rimasto significativo. Alcuni dei suoi versi noti includono immagini evocative come insetti e paesaggi, che riflettono profondamente la vita quotidiana e la natura.

La sua eredità continua a influenzare poeti e lettori in tutto il mondo, mantenendo vivo il legame tra tradizione e modernità nella poesia giapponese.