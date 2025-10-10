Maryna conquista il pubblico con la musica italiana a Torino

Maryna, il cui vero nome è Marina Valdemoro Maino, ha recentemente colpito il pubblico di Rai 1 con le sue esibizioni a “Tale e Quale Show”. Dopo un’esibizione iniziale deludente come Lady Gaga, ha sorpreso gli spettatori interpretando “Un’emozione da poco”, omaggiando così Anna Oxa, un’importante figura della musica italiana.

Nata a Torino, Maryna ha origini miste, con un padre spagnolo e una madre italiana. È diventata una delle content creator più seguite in Italia, con oltre un milione di follower su Instagram e 2,2 milioni su TikTok. La sua carriera nel canto è iniziata nel coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino, dove ha sviluppato una forte passione per la musica, anche se la sua voce è cambiata nel tempo.

Nel 2015, ha deciso di entrare nel mondo dei social media, pubblicando cover di canzoni e video comici. Maryna ha spiegato che, inizialmente, notò la mancanza di donne nel panorama dei content creator e si è proposta di colmare questo vuoto, creando un video in cui imitava 23 artiste famose, che è diventato virale.

Successivamente, è debuttata come doppiatrice nel film d’animazione “Raya e l’ultimo drago” e ha recitato in “Gli idoli delle donne”. Ha anche collaborato con Piero Chiambretti nella trasmissione “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, dove ha dato vita a sketch comici.

Maryna è fidanzata con Salvatore Ducamelia, un manager per Enel, dal 2016. La coppia è riservata sulla propria vita personale, ma è spesso vista insieme sui red carpet di eventi importanti, come la Mostra del Cinema di Venezia.