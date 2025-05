Mary Falconieri sorprende: annuncia la fine del matrimonio ‘Il peggio è passato’

Mary Falconieri ha annunciato la separazione da Giuseppe Schiavello, una notizia sorprendente dopo otto anni di relazione, durante i quali hanno condiviso due figlie. La comunicazione è arrivata attraverso un post su Instagram nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2025. Con parole cariche di amarezza, Mary ha scritto di aver affrontato il peggio, ma la vita continua a riservare brutte sorprese. Ha confermato che il legame con Giuseppe è finito e ha chiesto tempo per sé stessa, esprimendo gratitudine a chi le sta vicino.

La coppia, che si era conosciuta nel 2018 e si era sposata a Lecce, sembrava avere una vita stabile e serena, ma ora il loro rapporto si è concluso senza dettagli chiarificatori sulle cause della rottura. Questo ha sollevato domande e la notizia ha sorpreso i molti fan di Mary, che hanno espresso supporto e affetto nei commenti.

Mary, nota per la sua discrezione dopo la partecipazione al Grande Fratello, ha scelto di non alimentare polemiche, indirizzando la sua attenzione sulle responsabilità genitoriali. La fine del matrimonio rappresenta per lei un’importante transizione verso un nuovo capitolo della vita, focalizzato sulle sue figlie e sulla sua riscoperta personale. Nonostante le difficoltà imminenti, i sostenitori sono convinti che Mary avrà la forza per affrontarle.

