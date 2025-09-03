Marvel Zombies in arrivo su Disney+: ecco cosa aspettarsi

Disney+ ha annunciato l’arrivo di Marvel Zombies, una nuova serie animata composta da quattro episodi. Questo titolo si aggiunge all’universo Marvel, promettendo avventure inaspettate con protagonisti assoluti i non morti dotati di superpoteri.

La trama di Marvel Zombies si sviluppa attorno a un’epidemia zombie che ha colpito anche gli Avengers. Un gruppo di sopravvissuti, come anticipato nella sinossi, cerca disperatamente una soluzione per eliminare questi esseri non morti. Attraversando un paesaggio distopico, i protagonisti rischiano la vita per salvaguardare il loro mondo.

Il cast vocale della serie include nomi di rilievo come Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne, promuovendo un’ottima qualità nel doppiaggio.

Marvel Zombies è creata da Bryan Andrews e Zeb Wells, con un team di executive producer che comprende Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews e Zeb Wells stessi. I produttori sono Danielle Costa e Carrie Wassenaar, assicurando così una produzione curata e attenta ai dettagli.

La nuova serie debutterà su Disney+ il 24 settembre 2025, portando gli spettatori in un’avventura intrigante e ricca di suspense nel mondo Marvel.