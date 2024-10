Marvel e DC in competizione: anche Superman ha il suo super cane

La Marvel e la DC sono in evidente competizione nel settore dei supereroi, con la recente introduzione di nuovi personaggi canini nel loro universo. James Gunn ha annunciato che Krypto, il super cane di Superman, farà il suo debutto nel prossimo film dedicato al famoso supereroe, previsto per l’estate. Il regista ha rivelato che Krypto è ispirato dal suo cane adottato, Ozu, proveniente da una situazione difficile con altri 60 cani. Ozu ha inizialmente avuto un comportamento problematico, distruggendo parte della casa di Gunn, e questo ha ispirato il regista a integrare Krypto nella trama del film.

Gunn ha condiviso quest’annuncio in coincidenza con l’Adopt a Shelter Dog Month, un mese dedicato alla sensibilizzazione sull’adozione di cani provenienti da rifugi. L’idea di Krypto si collega al crescente interesse verso i cani adottati, e il regista ha sottolineato il valore di questo messaggio in un momento così significativo. Krypto, con le sue capacità sovrumane, “sfida” anche Dogpool, il cane di Deadpool, in una vera e propria gara tra super cani. La domanda che si pongono i fan è quale tra i due personaggi riuscirà a conquistare il pubblico.

DC Comics, famosa per personaggi iconici come Superman, Batman e Wonder Woman, è una delle maggiori case editrici di fumetti a livello mondiale. La sua principale concorrente è la Marvel, conosciuta per il Marvel Cinematic Universe, che presenta una serie di film e personaggi tratti dalle sue pubblicazioni. Questa competizione non solo esalta la creazione di nuovi personaggi, ma anche il modo in cui i cani dei supereroi riescono a entrare nel cuore del pubblico.

L’approccio di Gunn nell’includere un cane adottato nella narrazione non solo rende omaggio agli animali in cerca di una casa, ma offre anche una nuova dimensione al legame tra Superman e Krypto. L’idea è che Krypto, attraverso le avventure sul grande schermo, possa riflettere la crescita e i cambiamenti positivi che il cane Ozu ha portato nella vita del regista. Entrambi i super cani rappresentano una parte importante della cultura pop contemporanea, ognuno con la propria identità e i propri superpoteri, pronti a intrattenere il pubblico.