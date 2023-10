Maru costretta a camminare per 200 km, la cagnolina è facile preda

Ritrovamento da brividi dopo 200 km: la cagnolina Maru era stata costretta a divenire una facile preda e a camminare per 200 km.

Inseguita da differenti specie di predatori, lungo quello che si è rivelato, per lei, un interminabile tragitto costeggiato da lupi e orsi, questa povera cagnolina di nome Maru è stata vittima di un singolare abbandono. Pur non essendo stata realmente intenzione del suo umano di riferimento, quella di condannare la pelosetta a morte certa, la cagnolina è rimasta – da un momento all’altro – in balia di se stessa dovendo confrontarsi con problemi molto più grandi di lei. Quando si sono perse le sue tracce, la cucciola di Bullmastiff aveva appena compiuto il suo primo anno d’età. La cagnolina ha vagato per giorni alla disperata ricerca di un rifugio in cui potersi finalmente sentire al sicuro.

Maru costretta a camminare per 200 km: l’esausta cagnolina era divenuta una facile preda

Il raccapricciante episodio, inerente al ritrovamento da brividi della piccola Bullmstiff, si è verificato in Siberia, e più precisamente nei dintorni di Novosibirsk. L’accaduto è stato raccontato da più voci, fra cui quella della nota pagina YouTube “The Siberian Times”. Quest’ultima ha voluto condividere un breve filmato per rassicurare gli utenti del suo ritrovamento. La clip ci mostra quali fossero le condizioni di salute della cagnolina al momento del suo recupero in strada. Alcuni passanti l’hanno riconosciuta e hanno deciso immediatamente di prestarle soccorso. Dal suo emaciato aspetto e dai suoi restii comportamenti non era difficile presumere che la pelosetta avesse vissuto una vera e propria Odissea.

Riuscita a giungere in vita fino al luogo del suo salvataggio, grazie a quello che potrebbe essere – ad oggi – definito come un reale miracolo, la cagnolina è stata sottoposta ad alcuni accertamenti. Le indagini condotte successivamente dai volontari, per risalite alla provenienza della piccola Maru, hanno lasciato emergere la verità. Si trattava di una storia davvero toccante. La cagnolina, che già aveva subito un abbandono nel suo passato, stava viaggiando a bordo di un treno in direzione della sua nuova vita. Maru però non era d’accordo con il suo ennesimo trasferimento, e ha preferito ricorrere a una soluzione estrema. Rifiutandosi di non vedere più il suo padroncino, Maru è riuscita a trovare un modo per divincolarsi dal suo controllo e a fuggire dal treno in corsa.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Rimasta senza alcuna protezione, in un luogo impervio e a 200 chilometri di distanza dal centro abitato più vicino, tutti temevano per la sorte della cagnolina. Le autorità incaricate per far luce sull’episodio hanno infine scoperto che Maru sarebbe saltata giù dal treno in corsa dopo che il suo nuovo proprietario aveva scoperto di essere divenuto allergico ai cani e dunque si era ritrovato costretto a doversi separare da lei.

I segni della stanchezza sul volto di Maru erano evidenti a tal punto da far rabbrividire le persone che hanno tratto in salvo la cagnolina. La cucciola di Bullmastiff ha letteralmente attraversato una foresta siberiana all’altezza di Achinsk, riuscendo a scampare all’agguato dei predatori, ma provocandosi – ad ogni modo – delle ferite non indifferenti. I cuscinetti di Maru erano gravemente danneggiati e i suoi occhi erano ricolmi di lacrime.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Sapevate che i nostri pelosetti possono sviluppare allergie durante il loro processo di crescita? Nel caso specifico della piccola Maru non ci sarebbe da sorprendersi se scoprissimo – dopo l’accaduto – che la cagnolina, delusa più volte dalla sua famiglia, sia divenuta con tempo allergica agli umani.

L’obiettivo della cagnolina, ritrovatasi a una distanza quasi impossibile da percorrere in solitaria per un esemplare della sua età, sarebbe stato quello di ritornare a casa. Maru, fortunatamente – informano i volontari – è stata ritrovata dopo 2 giorni e mezzo di ricerche.