Marty Supreme: Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Alla première di Marty Supreme, il nuovo film di Josh Safdie con Timothée Chalamet protagonista, l’attenzione di pubblico e media non si è concentrata solo sul ritorno dell’attore in un ruolo così atipico, ma anche sulla sua apparizione sul red carpet insieme alla fidanzata Kylie Jenner. I due si sono presentati con outfit completamente arancioni firmati Chrome Hearts, una scelta che ha immediatamente acceso curiosità e commenti sui social.

In realtà, dietro quel colore così acceso e apparentemente eccentrico, si nasconde un riferimento diretto e tutt’altro che casuale al film. In Marty Supreme, Timothée Chalamet interpreta un campione di ping pong, un personaggio ossessionato dalla precisione, dalla visione e dal controllo assoluto del gioco. A un certo punto del film, il suo personaggio fa un’osservazione: durante una partita, le palline bianche diventano difficili da seguire soprattutto quando l’avversario indossa una maglietta dello stesso colore. La soluzione che propone è geniale: cambiare il colore delle palline e renderle arancioni, così da rendere la traiettoria più visibile e il gioco più leggibile.

La scelta di Timothée Chalamet e Kylie Jenner di vestirsi completamente di arancione diventa così un’estensione visiva di Marty Supreme. Non si tratta di un look pensato solo per attirare l’attenzione, ma di un modo per portare il film fuori dallo schermo e inserirlo nello spazio pubblico. Timothée Chalamet ha inoltre aggiunto un ulteriore dettaglio visivo, presentandosi con una borsa a forma di racchetta da ping pong. Un accessorio che rafforza ulteriormente il legame tra il personaggio, la storia e la sua presenza sul red carpet.

Marty Supreme ha già conquistato tre candidature ai Golden Globes e arriverà nelle sale italiane il 22 gennaio 2026.