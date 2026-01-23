12.3 C
Marty Supreme, il sogno di Timothée Chalamet

Da stranotizie
Marty Supreme, il sogno di Timothée Chalamet

Marty Mauser, interpretato da Timothée Chalamet, è un ragazzo ebreo che vive nel Lower East Side di New York. Non ha scelto di vendere scarpe, ma ha un sogno: diventare il più grande giocatore di tennistavolo del mondo. Il film “Marty Supreme” racconta la sua storia, che non è un biopic né un film sportivo, ma un’epopea sulla sua ambizione.

Il film è ispirato alla storia di Marty Reisman, bronzo ai Mondiali di tennistavolo, e racconta di un ragazzo che ha un appetito per il lusso e lo sfarzo e che è disposto a tutto pur di forzare il proprio destino. Il regista Josh Safdie legge questa ossessione come un’eco dell’american dream.

La storia di Marty è stata scritta pensando a Timothée Chalamet, che ha iniziato a prepararsi per il ruolo anni prima dell’inizio delle riprese, allenandosi a giocare a tennistavolo e calandosi nei panni del personaggio. Il film è stato girato a New York, con una cura maniacale per la ricostruzione degli anni Cinquanta, e ha una colonna sonora che potenzia la tensione e l’imprevedibilità della storia.

Marty Supreme è un personaggio che vuole dominare il mondo e il film racconta la sua odissea per raggiungere il successo, un viaggio che lo porterà a sfidare il suo rivale Koto Endo e a scoprire se stesso. Il film ha ricevuto nove nomination agli Oscar e ha vinto due premi per il miglior attore protagonista.

