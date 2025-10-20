21.4 C
Martore europee tornano a Exmoor, un successo per la natura

Per la prima volta dopo oltre un secolo, un antico abitante delle foreste britanniche è tornato a casa. Nel Parco Nazionale di Exmoor, nel sud-ovest dell’Inghilterra, sono state liberate diciannove martore europee, animali dal manto castano e dal muso appuntito, scomparse dalla regione dall’inizio del Novecento.

Questa operazione ha richiesto sette anni di preparazione ed è stata realizzata dal Devon Wildlife Trust in collaborazione con altre organizzazioni ambientaliste. Gli animali, nove femmine e dieci maschi, sono stati trasferiti dalle Highlands scozzesi e rilasciati nei boschi dopo un breve periodo di acclimatazione. Ogni martora è stata dotata di un collare radio per consentire il monitoraggio dei loro spostamenti e adattare le strategie di conservazione.

Le martore erano un tempo diffuse in tutta la Gran Bretagna, ma la loro popolazione è stata ridotta a causa della caccia e del disboscamento. Grazie a progetti di rewilding sostenuti dalla National Lottery Heritage Fund, queste creature stanno lentamente tornando nei loro ecosistemi naturali. Dopo il successo della reintroduzione a Dartmoor, dove sono nati i primi cuccioli, anche Exmoor si prepara a ospitare una nuova popolazione stabile.

Questi animali, delle dimensioni di un gatto domestico e abili arrampicatori, sono considerati una specie chiave per l’equilibrio dei boschi. Cacciando roditori, uccelli e scoiattoli grigi invasivi, contribuiscono al ritorno degli scoiattoli rossi nativi e alla diffusione dei semi delle bacche che consumano.

