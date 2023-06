Martina Taglienti: chi è la ragazza che Damiano David bacia nel video

Si chiama Martina Taglienti la ragazza con cui Damiano David si è scambiato un appassionante bacio fuori la discoteca. Il video in cui la ragazza e il solista dei Maneskin appaiono insieme è diventato virale sul web nel giro di pochissime ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso delle ultime ore, Damiano David è finito al centro del gossip per un video circolato in rete. Il filmato in questione ritrae il solista dei Maneskin in compagnia di un’altra ragazza. La diretta interessata è Martina Taglienti.

Classe 2001, Martina Taglienti è una famosa modella italiana. La ragazza ha compiuto 22 anni lo scorso 22 gennaio e già da un po’ di tempo intrattiene una relazione di amicizia con tutti gli altri membri della band romana. In particolare con Victoria De Angelis e con Thomas Raggi con il quale ha trascorso qualche giorno di relax ad Ibiza.

La modella lavora nell’agenzia “Elite” ed è molto richiesta da diversi brand per la sua bellezza mozzafiato. Nel video diffuso sui social, Martina bacia appassionatamente Damiano David, In ogni modo, non siamo a conoscenza se dietro tale appassionato gesto possa nascondersi una relazione o meno.

Damiano David: l’annuncio della separazione con Giorgia Soleri

Dopo la diffusione del filmato, il solista dei Maneskin ha subito annunciato la separazione definitiva con Giorgia Soleri. Il clamoroso annuncio è giunto direttamente sul suo profilo Instagram con queste parole: